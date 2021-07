Biało-Zielone Ladies Gdańsk z 11 tytułem mistrzyń Polski. Wygrały aż sześć na siedem turniejów

Biało-Zielone Ladies Gdańsk wygrały sześć z siedmiu turniejów w sezonie 2020/2021. Zwycięstwa zapełniły gdańszczankom w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce.

W turnieju finałowym podopieczne trenera Janusza Urbanowicza nie dały najmniejszych szans rywalkom. Już po raz kolejny potwierdziły dominację. Pewnie i wysoko ogrywały rywalki notując wyniki: 73:0 z Diablicami Ruda Śląska, 64:0 z AZS AWF Warszawa, 68:0 z Venol Atomówki Łódź i 41:0 z Legią Warszawa. W klasyfikacji końcowej na drugim miejscu znalazły się rugbistki Legii Warszawa, a brązowy medal zdobyła drużyna Black Roses Posnania Poznań. Zakończenie sezonu to czas podsumowań. Zawodniczki z zespołu Biało-Zielonych otrzymały w pełni zasłużenie indywidualne wyróżnienia. MVP sezonu i turnieju wybrano Karolinę Jaszczyszyn. Statuetka najlepszej juniorki trafiła w ręce Julii Druzgały, a najlepszego młodzieżowca otrzymała Natalia Pamięta.

- To niezwykły sukces dla mnie i dla całej drużyny. Trener Janusz Urbanowicz 12 lat temu, gdy rozpoczął z nami współpracę, powiedział, że widzi w nas potencjał i wielką charyzmę. Jak powiedział tak się stało. Zostałyśmy najlepszymi rugbistkami w Polsce. Dołożył do tego sporą cegiełkę, bo przez te 11 lat przez zespół przewinęło się sporo zawodniczek. To ogromny powód do dumy. Chociaż większość z nas jest z różnych części Polski, to mogę śmiało stwierdzić, że czujemy się gdańszczankami. Otrzymujemy ogromny wsparcie od Miasta i możemy rozsławiać Gdańsk w Polsce i na świecie - powiedziała Karolina Jaszczyszyn, kapitan drużyny oraz zawodniczka, która jako jedyna zdobyła z zespołem wszystkie 11 tytułów mistrzowskich.