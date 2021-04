Biało-Zielone Ladies Gdańsk idą po kolejne mistrzostwo Polski. Rugbistki z Gdańska to urocze dziewczyny. Musicie zobaczyć zdjęcia [GALERIA]

Ranking trenerów Lechii Gdańsk od powrotu do ekstraklasy. Od Jacka Zielińskiego do Piotra Stokowca. Kto najlepszym trenerem Lechii? [TOP 11]

Lechia Gdańsk wróciła do ekstraklasy w 2008 roku. W ciągu blisko 13 lat prowadziło biało-zielonych aż 15 trenerów. Na początku marca Piotrowi Stokowcowi stuknęły trzy lata. Czy to on jest najlepszym trenerem Lechii i ma najkorzystniejszą średnią zdobytych punktów na mecz? Przypomnijmy sobie trenerów Lechii, jak długo w Gdańsku pracowali i jakie wyniki osiągali. Nie klasyfikujemy w rankingu tych szkoleniowców, którzy prowadzili biało-zielonych w mniej niż dziesięciu meczach. Zapraszamy do galerii i sprawdźcie, którzy trenerzy mieli z Lechią najlepsze wyniki w ekstraklasie, Pucharze Polski i europejskich pucharach.