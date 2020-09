Białoruś ma swój Sierpień. Debata i wiec poparcia na zakończenie obchodów 40-lecia Porozumień Sierpniowych w Gdańsku 31.08.2020

Ślemy Wam spod historycznej Bramy nr 2 nasze wyrazy wsparcia w 40 rocznicę strajku sierpniowego i wielkiego porozumienia, które w efekcie dało nam Solidarność - dodała prezydent Gdańska. - Wiem, że wielu z nas wspiera rewolucję białoruską materialnie i apeluję, czyńmy to dalej, bo my sami, Polacy pamiętamy, jak bardzo materialna pomoc, konwoje z pomocą humanitarną przyjeżdżające w stanie wojennym, były dla nas ważne.

- Jesteście na tej samej ścieżce, co Polska. Każdy ma prawo samemu decydować o swojej przyszłości - do Białorusinów zwrócił się marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - W Polsce zajęło nam to dziewięć lat. Od porozumień do pierwszych wolnych wyborów. Życzę wam, aby trwało to znacznie krócej. Macie prawo sami wybierać władze.