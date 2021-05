Białe noce rozświetlają niebo nad morzem. Niesamowite zjawisko można oglądać do sierpnia!

Spędźcie jedną noc nad morzem w czasie przesilenia letniego. Niebo wygląda tam wtedy naprawdę... dziwnie – czytamy we wpisie na „Z głową w gwiazdach”.

- Białe noce to zjawisko występujące każdego roku w okresie wiosenno-letnim na dużych szerokościach geograficznych. Podczas białych nocy Słońce chowa się pod horyzont bardzo płytko, zaledwie na kilka stopni, a na skutek rozpraszania światła w górnych warstwach atmosfery nie zapada wówczas całkowita ciemność. Zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt, a świt w dzień, nie ma okresu prawdziwie głębokiej nocy – tłumaczyła dr Halina Prętka-Ziomek w Życiu Uniwersyteckim.

Z astronomicznego punktu widzenia noc jest zjawiskiem, gdy Słońce skrywa się poniżej 18 st. pod horyzontem. W takiej sytuacji niebo staje się na tyle ciemne, że nie dostrzegamy już łuny słonecznej nad widnokręgiem. Gdy Słońce jest płycej, mamy zmierzch lub świt – definiuje z kolei we wpisie na „Z głową w gwiazdach” Karol Wójcicki.

Dr Halina Prętka-Ziomek zaznacza, że białe noce, takie jakie występują np. w Helsinkach czy Sankt Petersburgu, określa się mianem cywilnych. Występują one w miejscach powyżej 60 równoleżnika. Słońce wówczas zapada się poniżej horyzontu nie głębiej niż na 6 st.

- Jest tak jasno, że będąc na zewnątrz budynków trudno zauważyć, iż Słońce już zaszło i dzień dobiegł końca, za to bez trudu możemy np. czytać gazetę – mówiła dr Halina Prętka-Ziomek. Dodawała, że im dalej na północ od 60 równoleżnika tym zjawisko jest częstsze i bardziej wyraźne.

Na „Z głową w gwiazdach” tłumaczą, że na szerokościach geograficznych, na których położona jest Polska białe noce występują niemal przez 1,5 miesiąca. Najszybciej można je obserwować na północy (w Jastrzębiej Górze od 9/10 maja). Na początku czerwca „pokażą” się w Krakowie. W okolicach Warszawy białe noce nadeszły 21 maja i potrwają do 23 lipca.

W Polsce białe noce w sensie cywilnym nie występują. Jedynie na niewielkim obszarze w północnej części Polski, powyżej Gdyni, możemy zobaczyć tzw. białe noce żeglarskie (nawigacyjne). Słońce nie schodzi pod horyzont głębiej niż na 12 stopni, a niebo nad morzem jest wyraźnie rozświetlone - tłumaczyła w rozmowie z Życiem Uniwersyteckim dr Halina Prętka-Ziomek. - Na linii granicznej, która przebiega przez północną część Gdyni oraz Ustkę, biała noc żeglarska trwa tylko jedną noc przypadającą w letnie przesilenie 21 czerwca, ale już np. w Jastrzębiej Górze trwa od 13 do 29 czerwca. Słońce schodzi wówczas dość głęboko pod horyzont, sięgając prawie granicznych -12 stopni. Jeśli chcemy podziwiać jaśniejsze białe noce nawigacyjne, gdy Słońce chowa się ledwie trochę głębiej niż na 6 stopni, musimy wybrać się na wycieczkę do Petersburga, Tallina lub Helsinek.

Karol Wójcicki zaznacza jednak, że nawet na „polskich” szerokościach geograficznych, w dniu przesilenia mamy „długi zmierzch przechodzący płynnie w świt. Niebo nie staje się ani na chwilę idealnie ciemne, przez co w tym okresie obserwujemy mniejszą niż zwykle liczbę gwiazd”.

Dr Prętka – Ziomek podkreśla, że zjawisko, które obserwujemy obecnie w Polsce to „białe noce astronomiczne”. Nie są one tak widowiskowe jak białe noce cywilne czy nawet płytkie białe noce nawigacyjne.

Białe noce nad Polską najdłużej będą występowały na północy kraju – na Pomorzu do 2 sierpnia, w okolicach Szczecina do 27 lipca (najkrócej na południu – na linii Kraków - Rzeszów do 12 lipca).

Karol Wójcicki dodaje, że w czasie białych nocy trudno jest prowadzić „standardowe” obserwacje astronomiczne, za to doskonale widać „obłoki srebrzyste”, zwane też kosmicznymi chmurami, a także przeloty sztucznych satelitów – obiekty te są znacznie lepiej oświetlone przez płytko zachodzące Słońce.