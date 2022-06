Białe Błoto. Kierowca zasnął za kierownicą i dachował w rowie 10.06.2022 r. Witold Chrzanowski

KPP Sztum

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło 10 czerwca nad ranem w miejscowości Białe Błoto. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca volvo prawdopodobnie zasnął za kierownicą w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu gdzie dachował. 21-letni mieszkaniec Iławy został przewieziony do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.