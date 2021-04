Bezwarunkowy dochód podstawowy: 1 200 zł od państwa dla każdego, 600 zł na dziecko. Utopia czy jednak lek na nierówności społeczne?

"Trudno ocenić wpływ gwarantowanego dochodu na rynek pracy. Pamiętajmy jednak, że u nas po wprowadzeniu programu 500 plus z pracy zrezygnowało ok. 100 tys. kobiet. Jest też możliwe, że dochód obniżyłby efektywność pracy i płace. Duże wątpliwości dotyczą też kosztów tego rozwiązania. Bez podwyżek podatków by się nie obyło, a dochód gwarantowany zrekompensowałby podwyższenie danin tylko częściowo. Poza tym, mówimy tu o zasiłku, który w swoim założeniu trafia do wszystkich i jest finansowany przez wszystkich. Czy to wyrównałoby nierówności społeczne? Pomoc państwa, według mnie, powinna być kierowana do tych, którzy jej potrzebują. Są dziś takie grupy, które wypadły z systemu pomocy lub wobec których ta pomoc jest niewystarczająca, i nad nimi należy się pochylić. Myślę tu o samotnych matkach, niepełnosprawnych, seniorach. Mamy szkolnictwo, które pozostawia wiele do życzenia i fatalną służbę zdrowia. Czasem rodzice sami muszą zbierać środki na operację ciężko chorego dziecka. Czy gwarantowane 1200 zł coś tu zmieni?" – pyta dr Tomasz Wołyński, ekonomista, który współpracuje z BCC.