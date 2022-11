Bezpłatny wstęp do zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. Muzeum zaprasza na "Darmowy Listopad"

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”, akcja organizowana przez Ministerstwo Kultury i Edukacji od ponad 10 lat, to okazja do bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych i czasowych, ale także do udziału w spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach i lekcjach muzealnych.