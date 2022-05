Bezpieczeństwo w sieci? Niemal 90 procent użytkowników chce wiedzieć, że jest nagrywana Kamil Kusier

Jakub Steinborn

Ostatnie dwa lata sprawiły, że znaczna część życia przeniosła się do sfery online. Jak Polacy podchodzą do kwestii prywatności w sieci, zwłaszcza do uczestniczenia w wydarzeniach online? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez gdański startup Click Meeting, niemal 90 procent użytkowników internetu chce wiedzieć, że jest nagrywana.