"Bezdomne koty nikogo nie obchodzą". Mogą umierać, bo gminy nie mają pieniędzy na ich leczenie

Mieszkanka gminy Stara Kiszewa ma problem. Nasza Czytelniczka ma koty, ale dokarmia też dzikie. Niestety, niektóre wymagają leczenia, a ich stan jest poważny.

- Dzikie koty dość mocno niedomagają - mówi Czytelniczka. - Moim zdaniem, przestały się nadawać do samodzielnego życia. Potrzebują profesjonalnej opieki, pomocy weterynarza. Żal patrzeć, jak cierpią. Próbowałam znaleźć dla nich pomoc, ale okazuje się, że nie jest to łatwe. Wygląda na to, że dzikie koty nikogo nie obchodzą.