Bezdomna czarna świnka z Rychnów zyskała imię i nowy dom pod Toruniem

- Kochani, udało nam się uratować Pumbie życie oraz zorganizować dla Pumby miejsce tymczasowe, w którym oswoi się z człowiekiem i przybierze na wadze. W tym momencie Pumbę czeka już tylko kastracja i będzie mógł pojechać do swojego docelowego domu - Azylu "Chrumkowo" niedaleko Torunia. Dla każdej świnki, która do nich przychodzi jest budowany domek i osobna zagroda - pomóżcie nam zebrać fundusze na Pumbową chatkę - niech Pumbie się wiedzie – apelują w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Człuchowie.

Chciała zrobić ze świni... psa. Potem przywiązała do drzewa

Do niecodziennej sytuacji doszło na początku maja. Po Rychnowach błąkał się „pan świnia”. Zwierzę szukało pożywienia. Wszystko wskazuje na to, że Pumba, jak go potem nazwano, uciekł z jakiegoś gospodarstwa. Nie udało się jednak odnaleźć właściciela. Zwierzę trafiło „pod skrzydła” gminy Człuchów i zajęło się nim Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Człuchowie.