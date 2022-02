Bez wielkich pieniędzy również można robić wielkie rzeczy. Fenomen Czarnych Słupsk, rewelacji sezonu

Przypomnijmy, Czarni Słupsk to beniaminek Energa Basket Ligi. Z meczu na mecz ich zwycięstwa dziwią coraz mniej. Na początku byli trochę zagadkowi, natomiast w ostatnich tygodniach stali się jednym z kandydatów do mistrzostwa. Tego przed sezonem nie spodziewał się absolutnie nikt. Mówiło się o spokojnym utrzymaniu, zadomowieniu wśród najlepszych.

Czarni są obecnie na drugim miejscu w tabeli, tracąc punkt do prowadzącego Enea Zastalu BC Zielona Góra. Mają jednak aż o dwa mecze rozegrane mniej. Czarni przegrywali tylko pięciokrotnie, co jest najlepszym wynikiem w całych rozgrywkach. Należy rozpatrywać to w kategorii sensacji.

Pieniądze nie grają

Według spekulacji medialnych budżet Czarnych na sezon 2021/22 to ok. trzy miliony złotych. Bez szaleństw, nie można powiedzieć, że to ligowa czołówka. Biorąc pod uwagę wyłącznie finanse, słupszczanie byliby w środku stawki, jeśli nie w dolnej części tabeli. Zespoły z Zielonej Góry, Włocławka, Ostrowa Wielkopolskiego czy Wrocławia wydają na wynagrodzenia swoich zawodników zdecydowanie więcej pieniędzy.