Bez tego Polacy nie wyobrażają sobie Świąt Bożego Narodzenia. Chociaż jest kryzys, tych dań nie zabraknie

12 potraw wigilijnych. Co powinno się znaleźć na stole?

W wielu domach wigilia Bożego Narodzenia to czas, w którym rodziny zasiadają do uroczystych wieczerzy. W domach, które przestrzegają tradycji, na stołach gości dwanaście potraw. Nie jest to przypadkowe. Dawniej liczba symbolizowała bogactwo. To także liczba apostołów, którzy razem z Jezusem zasiadali do ostatniej wieczerzy.

ZOBACZ TEŻ:

Tradycyjne potrawy na wigilię Bożego Narodzenia. Jakie dania powinny znaleźć się na stole? Lista 12 tradycyjnych potraw wigilijnych