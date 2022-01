Bez prawa jazdy i z czterema porcjami amfetaminy. Wraca sprawa pościgu za BMW w Gdańsku

- 22 stycznia 2022 roku przed godziną 15:00 na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Chłopskiej policjanci Oddziałów Prewencji Policji KWP w Gdańsku chcieli zatrzymać do kontroli samochód BMW - mówi podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - Zaraz po tym, jak dali kierowcy polecenia do zatrzymania, ten gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za kierowcą BMW, dając mu polecenia do zatrzymania, przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ostatecznie pojazd zatrzymał się na ul. Wiatracznej.

W chwili zatrzymania za kierownicą pojazdu siedziała 23-latka z Gdańska, która nie miała uprawnień do kierowania, natomiast jej pasażerem okazał się 25-latek, który według naszych ustaleń znany miał już być pomorskiej policji.