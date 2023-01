Bez prądu w pomorskim. Gdzie 9.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w pomorskim

powiat kartuski

Staniszewo ulice Kartuska 3, 3 A, 34, Kaszubska 12, 20, 24, Osiedlowa 13, 16, 17, Spokojna 1, 7, Wejherowska 1, 2, 4, 5, 17 od 1 do 4, 6, 8, od 11 do 14, 16, 17, 19/A, od 27 do 30, 30/C, 30H, 31, 33, 44, od 46 do 49, od 53 do 59, od 61 do 63, od 65 do 67, 69, 78, 146/2.

1.09 od godz. 9:00 do 16:00

powiat kościerski

Kościerska Huta 33, 34, 36, Wętfie , 163/3.

1.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat pucki

Białogóra ulice Kościelna 1, Morska 4/A, 5, 5/C, 5/F, 7, Białogóra-1/1, Okrężna 10, DZ, Osiedlowa 1, Szkolna 1, 4, od 8 do 12, 14, 16, DZ. 10, 18.

1.09 od godz. 8:30 do 11:30