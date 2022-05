Beton, szpryca, kopa. Interesujesz się żużlem? Wiesz co oznaczają te słowa w żużlowej gwarze?

Zakładamy, że nie każdy z was jest napalonym kibicem sportu żużlowego i pewnie wiele razy zastanawialiście się o co chodzi komentatorom lub zawodnikom udzielającym wywiady, gdy mówią o efekcie domina, betonie, jeździe na sprzęgle czy torze pod koło. Postaramy się wam dziś przybliżyć przynajmniej część zwrotów z tzw. gwary żużlowej, stosowanej przez większość ludzi zainteresowanych tym sportem.

Sugerowaliśmy się listą zwrotów, która dostępna jest na stronie speedway4u w zakładce "gwara żużlowa". Oczywiście nie są to wszystkie wyrażenia. Jest ich zdecydowanie więcej, jak zresztą w większości sportów.

beton - określenie twardej nawierzchni toru

kopa - określenie toru, który jest miękki i posiada dużo luźnej nawierzchni

czołgać się pod taśmą - powolne podjeżdżanie do taśmy tuż przed jej uniesieniem, za co sędzia ma prawo przerwać wyścig i ukarać zawodnika ostrzeżeniem

dostać szprycę - dostać nawierzchnią spod tylnego koła przeciwnika

przedłużyć prostą - później złożyć się w łuku, manewr ten powoduje utrudnienie jazdy przeciwnikom znajdującym się po prawej

efekt domina - zawodnik z wewnętrznego pola „przedłuży prostą” rywalowi po prawej stronie lub go wypchnie, wówczas on wypycha kolejnego zawodnika, a ten ostatniego, który najczęściej upada z powodu braku miejsca do jazdy

jechać na sprzęgle - po starcie regulować wysokość podnoszenie się koła używając sprzęgła

jechać po małej/jechać po wewnętrznej - jechać wewnętrzną częścią toru

jechać po orbicie/jechać po zewnętrznej - jechać zewnętrzną częścią toru

kontra motocykla/złamanie motocykla - manewr żużlowca pozwalający na pokonanie luku ślizgiem kontrolowanym

siedzieć na kole - jechać tuż za przeciwnikiem, nie poddawać się i czekać na dogodny moment do ataku

świeca - nagłe, niekontrolowane uniesienie przedniego koła na starcie w skutek czego zawodnik często upada lub określenie jazdy na jednym kole „jechać na świecy”

tor pod koło/mieć pod koło - tor przyczepny z luźną nawierzchnią/jechać przyczepnym fragmentem toru

trzymać kredę - jechać przy krawężniku oznaczonym białą linią

ukraść start - wystartować równo z momentem uniesienia taśmy

wystrzelić spod taśmy - znakomicie wystartować

walczyć na łokcie - sytuacja widoczna najczęściej po starcie, gdy zawodnicy znajdują się bardzo blisko siebie i za pomocą łokci próbują przepychają się, by lepiej wejść w łuk

wypuszczać się - po wyjściu z łuku wcześniej wyprostować motocykl. Powoduje to nabranie większej prędkości

wywieźć w płot - zmusić przeciwnika do jazdy przy samej bandzie. Często używane, gdy "wywieziony" zawodnik upada

zakopać się - wjechać na cześć toru gdzie znajduje się więcej luźnej nawierzchni i w konsekwencji spowolnić jazdę

założyć się na rywala - sposób wyprzedzenia polegający na ataku po zewnętrznej części toru i zablokowaniu toru jazdy przeciwnika poprzez zjechanie do wewnętrznej

zrobić nożyce - określenie sposobu ataku polegające na jego zamarkowaniu jako atak po zewnętrznej części toru i zmiana kierunku jazdy ku wewnątrz, czyli tzw. „przycięcie”