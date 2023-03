Będzie remont w szpitalu w Miastku. Do przetargu wpłynęły trzy oferty

Niespełna 23 mln zł i prawie 25 mln zł to przetargowe oferty na modernizację oddziału wewnętrznego i bloku operacyjnego w miasteckim szpitalu. A lecznica chce wydać tylko około 9 mln zł. Różnica jest…

Będzie remont w szpitalu w Miastku

- Te trzy oferty mieszczą się w zakładanym budżecie, co nas bardzo cieszy. Potrzebujemy paru dni na analizę formalną i techniczną. Jeśli się wszystkie trzy oferty utrzymają, z nich wybierzemy najkorzystniejszą i będziemy realizować inwestycję. Dopracujemy ostatnie szczegóły umowy i myślę, że prace rozpoczną się w kwietniu – nie kryje zadowolenia prezes Szpitala Miejskiego w Miastku Tomasz Bojar-Fijałkowski, dodając że czasu jest niewiele, bo nie tylko inwestycja ma się zakończyć 31 grudnia 2023, ale musi być też rozliczona.

Tyle tylko, że udało się wynegocjować w zarządzie województwa pomorskiego rezygnację z części inwestycji. Nie będzie remontu w bloku operacyjnym i OIOM-ie. Wysokość dotacji nie zmieniła się. Na ogłoszony przetarg, którego terminy rozstrzygnięcia były wydłużane, zgłosiły się trzy firmy. I to jest dobra wiadomość.

- Naprawdę jestem szczęśliwy, że udało się uratować ten projekt, bo na oddział wewnętrzny przyjmujemy najwięcej pacjentów. Muszę przyznać, że podczas negocjacji spotkałem się z wielką życzliwością pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, którzy mnie wręcz motywowali do szukania rozwiązania, by wilk był syty i owca cała – zaznacza Bojar-Fijałkowski.

Zgodnie z przygotowanym projektem budowlanym w miejscu, w którym do niedawna był Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (budynek z czerwonej cegły), powstanie nowy oddział wewnętrzny. Łóżek będzie tyle samo, bo 30. Tyle tylko, że do swojej dyspozycji pacjenci będą mieć więcej miejsca, a standard będzie dostosowany do obecnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia i XXI wieku.