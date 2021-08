Będzie remont peronu SKM Gdynia Orłowo oraz nowa winda przy południowym wejściu na stację

Przystanek Gdynia Orłowo zostanie gruntownie wyremontowany. Nowa bryła powstanie w miejscu obecnie istniejącego peronu.

Środkowa część przystanku ma być zwężona i wyprostowana, co zapewni większą widoczność drużynom pociągowym, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo. Zejście z peronu od strony galerii handlowej „Klif” oraz Sopotu nadal będzie prowadzić schodami do przejścia podziemnego. Zostaną one doposażone w windę przystosowaną do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz rowerów. To element, którego do tej pory brakowało przy południowym wyjściu ze stacji.