Będzie regionalizacja płacy minimalnej? Takie rozwiązanie popierają niektóre organizacje pracodawców. Jaka będzie płaca minimalna w 2022 r.?

Płaca minimalna w Polsce. Będzie regionalizacja?

Za regionalizacją płacy minimalnej przemawia to, że za tę samą pracę pracownicy w różnych regionach Polski już teraz otrzymują inne wynagrodzenie. Na przykład doświadczony kasjer pracujący w jednej ze znanych sieci handlowych zarabia miesięcznie 3 400 zł brutto. Taka pensja jest wypłacana poza dużymi ośrodkami miejskimi. Osoba zatrudniona w tej samej sieci, na tym samym stanowisku, mając ten sam staż pracy w dużym mieście dostaje już 3 850 zł brutto. Sieć tłumaczy różnice tym, że koszty życia, np. w Warszawie czy w Poznaniu, są wyższe niż na wsi.

Średnie wynagrodzenia w województwach również nie mają jednego poziomu. Według GUS, w czerwcu 2021 r. w województwie mazowieckim średnia płaca wyniosła 6 777 zł brutto, natomiast w pomorskim było to 5 888 zł brutto, a w warmińsko-mazurskim – 4 744 zł brutto. Jeśli minimalna pensja zostanie podwyższona do 3 tys. zł brutto, to na Mazurach byłaby ona niższa od średniej o niewiele ponad 1 700 zł. W województwie mazowieckim ta różnica byłaby dużo wyższa i wyniosłaby aż 3 777 zł!