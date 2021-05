Będzie nowe biuro urzędu miejskiego ds. rad dzielnic i Budżetu Obywatelskiego. Radni dzielnicowi znowu zaskoczeni

Radni dzielnic byli zawiedzeni brakiem konkretów, poza samym faktem powołania nowego biura. Wskazują też, że pomysł diety dla wiceprzewodniczącego rady dzielnicy (który czasem jedynie zastępuje przewodniczącego przy prowadzeniu sesji), przy braku diet dla radnych niefunkcyjnych, jest niezrozumiały. Ich zdaniem diety dla funkcyjnych radnych dzielnic powinny być ustalane na podstawie kwoty bazowej i rewaloryzowane jak diety radnych miasta. Diety rad dzielnic nie zmieniały się przez kilkanaście lat.

- My nie mamy żadnego wsparcia - mówiła dziennikarzom Halina Królczyk. - Reprezentujemy mieszkańców, którzy mają propozycje dot. inwestycji i aktywności społecznej. Chcielibyśmy, by ktoś się tym zajmował z urzędu. My jesteśmy ludźmi, którzy robią to społecznie, poza pracą zawodową, po godzinach pracy. Ilość biurokratycznych obowiązków, która jest na nas nakładana jest tak wysoka, że musimy poświęcać na to pół etatu. Potrzebujemy wsparcia ze strony urzędu, ale ważne jest dla nas by zakres tych działań był z nami uzgodniony i odpowiadał na nasze potrzeby. Sam pomysł powołania takiego biura pojawiał się od lat. Spodziewałam się, że dowiem się dziś o szczegółach. Jest rozczarowanie. Wcześniej z konferencji radnych Koalicji Obywatelskiej dowiedzieliśmy się, że chcą nam wcisnąć konwenty makrodzielnicowe. Teraz dowiadujemy się, że będziemy mieli do dyspozycji komórkę ds. rad dzielnic i Budżetu Obywatelskiego, co jest moim zdaniem bardzo złe. Gdy trwają prace nad nim, to sprawy rad dzielnic schodzą na drugi plan. Weryfikacje i uzgodnienia projektów do BO trwają cały rok. Dla mnie interpelacja klubu WDG jest tylko reakcją na apel klubu PiS, który będzie jutro odczytany na sesji Rady Miasta - dodała.