Będzie nasilony odstrzał „miejskich dzików” w Trójmieście. Mieszkańcy mówią o stadach tych zwierząt na osiedlach

Wojciech Woch, kierownik Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana mówi o zjawisku synantropizacji, czyli przenikaniu przez dziką zwierzynę na tereny zajęte przez ludzi. Zjawisko to znane jest m.in. w Kanadzie, na Alasce, w krajach skandynawskich. Do Trójmiasta dziki docierają z terenów Żuław, Kaszub przez przylegające do miast lasy.

– Dziki, jak wszystkie zwierzęta, szukają jak najlepszych, w tym najłagodniejszych, warunków do bytowania. W miastach znajdują pożywienie, schronienie. Jest im łatwiej niż w ich naturalnym środowisku, którym są lasy – tłumaczy Woch. – Jeszcze inną kwestią jest ich dokarmianie przez ludzi. Wielokrotne przestrogi przed takimi zachowaniami nie przynosiły i nadal nie przynoszą skutku.