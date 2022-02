Będzie 18 nowych autobusów elektrycznych w Gdańsku. GAiT ogłosiły przetarg

Przetarg na 18 autobusów elektrycznych dotyczy 10 autobusów standardowych i 8 przegubowych. Gdańskie Autobusy i Tramwaje podały, że dołączą one do gdańskiej floty w przyszłym roku. Natomiast w tym roku można się spodziewać trzech elektryków typu mini Karsan Jest Electric - będą obsługiwać obszar Starego i Głównego Miasta. Wraz z nowymi pojazdami pojawią się trzy ładowarki elektryczne do zasilania w prąd akumulatorów trakcyjnych.