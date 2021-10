Będą zmiany w Hymnie Narodowym? Ekspert tłumaczy, co trzeba zmienić i dlaczego

Józef Wybicki pisząc Pieśń Legionów Polskich we Włoszech zawarł konkretne instrukcje dla legionistów mówiące o tym, w jaki sposób wrócą do Polski. Plan Dąbrowskiego zakładał, że najpierw mieli zostać przetransportowani na drugi brzeg Adriatyku, a stamtąd szlak wiódł w stronę Galicji i z południowo-wschodnich krańców Rzeczypospolitej.

Austria, która w tym czasie była atakowana przez wojska francuskie, nie byłaby w stanie walczyć na dwa fronty, co miały wykorzystać Legiony Polskie. Po dotarciu do ziem Rzeczypospolitej wojsko miało ruszyć ku północnemu-zachodowi, pod drodze przeprawiając się przez Wisłę oraz Wartę. Gdyby to się udało cała Polska zostałaby wyzwolona. Plan jednak nie został zrealizowany i z biegiem lat zapomniano o nim.

Tymczasem przetrwała inna historia, która nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo w końcu po przejściu Wisły i Warty wracamy przez morze, tylko pytanie, dokąd? Dzisiaj pewnie sam Józef Wybicki zdziwiłby się, o co chodzi w mazurku. A wszystkiemu winne są zabory.