Będą większe korki między Kolbudami a Kowalami? Remonty mogą je spotęgować

Będzie remont DW 221 w gminie Kolbudy

Od lat zakorkowana jezdnia na odcinku od Kolbud do Kowal może być niebawem remontowana. Wszystko przez inwestycję planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, obejmującą odcinek od ronda w Jankowie Gdańskim, aż do Obwodnicy Kościerzyny. Już teraz wiadomo, że realizacja zadania na całym odcinku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania unijnego na ten cel oraz rozstrzygnięć przetargowych. Wszyscy poruszający się wojewódzką drogą nr 221 będą zatem musieli uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Wahadła, światła i większy natłok samochodów ciężarowych - takie obrazy towarzyszyć będą kierowcom już od 2023 r., kiedy to planowane jest rozpoczęcie inwestycji.