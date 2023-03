Będą utrudnienia na Kartuskiej i Przytulnej w Gdańsku. Powodem budowa marketu

- Prace prowadzone będą na tzw. ul. Kartuskiej Północnej i realizowane będą etapami. W pierwszym przebudowane zostaną kanalizacja deszczowa oraz teletechniczna na potrzeby oświetlenia ulicznego - informuje Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Dalsze etapy to poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Przytulną, co pozwoli na wyznaczenie osobnego pasa do skrętu na teren powstającego marketu spożywczego. Ostatnim etapem będzie budowa wysp segregujących i wykonanie nowego chodnika, drogi rowerowej oraz przejścia dla pieszych.