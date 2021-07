Bazuna 2021. Zakończyła się 49. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Studenckiej. Wybrano najlepszych wykonawców!

Bez publiczności oraz otwartych koncertów w plenerze, za to z występami ze specjalnie zorganizowanego studia emisyjnego w Klubie Kwadratowa Politechniki Gdańskiej. Na przekór pandemii oraz ku uciesze organizatorów, jak i miłośników muzyki turystycznej, 49. edycja „Bazuny” doszła do skutku, a dzięki transmisjom online, mogła dotrzeć do najdalszych zakątków świata.