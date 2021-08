Baza PERN w Dębogórzu wchodzi w kolejny etap rozbudowy

Będzie to trzeci etap rozbudowy baz spółki. PERN wybrał właśnie wykonawcę pierwszej fazy tego projektu. Zadanie ma zrealizować konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa SA jako lider i Mostostal Płock SA, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zakupowym.

Każdy z nowych zbiorników jakie powstaną w Bazie Paliw w Koluszkach, Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Bazie Paliw w Dębogórzu będzie miał pojemność 32 tys. metrów sześciennych.

- PERN skutecznie realizuje ambitny plan, mimo niesprzyjającego otoczenia związanego z pandemią koronawirusa. Jeśli popatrzymy na łączną pojemność zbiorników, którą udostępni spółka w przyszłym roku, to praktycznie powstaje dodatkowa baza paliw w naszym kraju, co ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego - podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.