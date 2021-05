Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach NA ŻYWO 8.05.2021 "Lewy" goni. Gdzie oglądać transmisję TV i stream? Wynik meczu, online

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Bayern Monachium może w sobotę przypieczętować kolejne mistrzostwo Niemiec. Wystarczy, że wygra z Borussią Moenchengladbach.

Robert Lewandowski wciąż goni słynnego Gerda Muellera i chce pobić jego rekord. Jego zadanie jest trudniejsze, bo stracił kilka meczów ze względu na kontuzję. Mueller w rekordowym sezonie strzelił 40 goli, a "Lewy" ma ich obecnie 36. Do końca sezonu zostały trzy kolejki i jeśli Lewandowski w tych meczach strzeli cztery gole, to zrówna się z Muellerem, a jeśli więcej niż cztery, to zostanie samodzielnym rekordzistą.

Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach, Bundesliga. Kursy, typy bukmacherów