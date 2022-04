Bayern Monachium - Borussia Dortmund NA ŻYWO 23.04.2022 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Bayern Monachium - Borussia Dortmund, Bundesliga, 23.04.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Transmisję z meczu Bayern Monachium - Borussia Dortmund przeprowadzi platforma Viaplay, która ma prawa do pokazywania meczów Bundesligi. Początek spotkania w sobotę (23.04.2022 r.) o godz. 18:30. Przedmeczowe studio w Viaplay rozpocznie się o godz. 17:30.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund, Bundesliga, 23.04.2022: Lewandowski strzeli w meczu z Borussią?

To będzie starcie lidera i wicelidera Bundesligi. Bayern pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec, a Borussia po tytuł wicemistrzów.

Rywalizacja tych zespołów to także zawsze gra o prestiż. Jeśli Bayern wygra, to na trzy kolejki przed końcem sezonu zapewni sobie mistrzostwo Niemiec. Bawarczykom w sukcesie będzie chciał pomóc Robert Lewandowski. Polski napastnik chce strzelić przynajmniej jednego gola, poprowadzić Bayern do zwycięstwa i powiększyć swój dorobek bramkowy w tym sezonie.