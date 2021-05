Bayern Monachium - Augsburg NA ŻYWO 22.05.2021 "Lewy" idzie po rekord! Gdzie oglądać transmisję TV i stream? Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Robert Lewandowski ma okazję zapisać się jeszcze bardziej w historii Bayernu Monachium. Wystarczy, że strzeli chociaż jednego gola i pobije rekord Gerda Muellera. Bayern jest już mistrzem Niemiec, więc spotkanie z Augsburgiem toczyć się będzie wokół tego wydarzenia.

Lewandowski jest w kapitalnej formie i powinien trafić do siatki przynajmniej raz w tym spotkaniu. Słynny Gerd Mueller jest rekordzistą, bowiem w jednym sezonie ligowym strzelił 40 goli. Robert przed tygodniem już go dogonił. Koledzy z Bayernu z pewnością będą pomagać na boisku Lewandowskiemu, aby ten strzelił gola, przeszedł do historii i ustanowił nowy bramkowy rekord Bundesligi.

Bayern Monachium - Augsburg, Bundesliga. Kursy, typy bukmacherów