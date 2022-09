Bartosz Grzelak jednak nie będzie trenerem Lechii Gdańsk? Miał odrzucić ofertę z Gdańska. Faworytem został Aleksandar Vuković

Adam Mandziara, zanim oficjalnie pożegnał się z Lechią rezygnując z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej, zapowiedział że nowy trener zespołu zostanie ogłoszony do końca tego tygodnia. Rozmowy wciąż trwają i o ile na początku lista kandydatów była długa, to teraz mocno się skróciła. Z naszych informacji wynika, że trenerem nie zostanie Jan Urban. Kto zatem jest w grze o tą, niełatwą dziś posadę? Wiele wskazuje na to, że jest dwóch faworytów, a wszystko powinno rozstrzygnąć się między Aleksandarem Vukoviciem i Bartoszem Grzelakiem. W gotowości wciąż pozostaje Dariusz Banasik, a z naszych informacji wynika, że klub bierze pod uwagę także trenera zagranicznego.

Wszystko wskazuje na to, że to Grzelak dziś jest kandydatem numer jeden. Na bardzo dobrą opinię zapracował w Szwecji. Przejął AIK Solna w trudnej sytuacji i wyciągnął zespół z kryzysu, a następnie sięgnął z nim po wicemistrzostwo Szwecji, ustępując jedynie Malmoe FF. W tym klubie pracował dwa lata. Wcześniej był w sztabie szkoleniowym reprezentacji Szwecji do lat 21. Władze Lechii będą chciały pójść tym samym torem, co rok temu. Podobieństw między Kaczmarkiem i Grzelakiem jest sporo. Obaj fachu uczyli się poza granicami Polski, bo były szkoleniowiec biało-zielonych w Niemczech, a kandydat do pracy w Gdańsku z kolei doświadczenia nabierał w Szwecji. Dla obu to także pierwsza praca w polskiej Ekstraklasie w roli pierwszego trenera. Kaczmarek był asystentem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin skąd trafił do Gdańska. Grzelak z kolei miał ofertę ze Szczecina, którą odrzucił i został w Sztokholmie. W AIK jednak stracił pracę po pięciu kolejnych meczach bez zwycięstwa. Czy teraz Grzelak weźmie na siebie zadanie wyciągnięcia Lechii z kryzysu i bardzo trudnej sytuacji? To nie jest takie pewne, bo zaczynają docierać informacje, że Grzela odrzucił ofertę Lechii. Lechia jednocześnie prowadziła rozmowy także z Aleksandarem Vukoviciem i jeśli Grzelak faktycznie zrezygnował, to mocno rosną akcje Serba. To na pewno trener pracujący twardą ręką i dobry motywator. W planach jest także zatrudnienie dyrektora sportowego i to ma zbiec się w czasie z powołaniem nowego trenera.