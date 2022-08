Bartłomiej Bołądź, nowy atakujący Trefla Gdańsk: Chciałbym nauczyć się paru sztuczek od Mariusza Wlazłego ROZMOWA

Co takiego oferuje Trefl Gdańsk, że potrafi skusić siatkarza? Co zadziałało w pana przypadku?

Na pewno morze, Stare Miasto i wiele pięknych zakątków. Ogólnie Trójmiasto do życia jest jednym z piękniejszych aglomeracji w Polsce. Jak na razie bardzo mi się podoba.

W PlusLidze największe budżety są w klubach z Rzeszowa, Kędzierzyna-Koźla, Jastrzębia-Zdroju czy Bełchatowa. To warunkuje układ sił. Co ze sportowego punktu widzenia chciałby pan osiągnąć w Gdańsku?

Już od kilku lat jest w Gdańsku fajny miks. Klub wprowadza młodych zawodników. Dochodzą tutaj bardziej doświadczeni. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie nieraz zrobimy jakąś niespodziankę, kibicom damy wiele emocji. Indywidualnie będę dążył do tego, żeby poprawiać się w każdym elemencie, bo – nieraz już to mówiłem – mam parę rzeczy do polepszenia.

Kiedy czołowy atakujący PlusLigi zmienia otoczenie klubowe, to można oczekiwać, że będzie nadal tak dobry lub będzie się wręcz poprawiał. Czuje pan taką presję?

Z presją mierzę się od kilku dobrych lat. Każdy zawodowy siatkarz tak ma. I to jeszcze w PlusLidze, czyli w jednej z najlepszych rozgrywek na świecie. Przede mną dużo pracy. Mam nadzieję, że ten krok do przodu w Gdańsku uda mi się wykonać i wszystko będzie fajnie.