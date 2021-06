Barszcz Sosnowskiego na Pomorzu. Sezon oparzeń toksycznymi barszczami. Inwazja groźnych kaukaskich roślin trwa!

Dotknięcie pędów barszczu grozi oparzeniami, nawet trzeciego stopnia. Roślina w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza, wydziela olejki zawierające parzące toksyny. Nawet pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry, ponieważ tzw. związki furanokumarynowe wydostają się z barszczu w postaci oprysków i osadzają się na skórze osób przebywających w pobliżu. W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się około 3 dni. Po tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją i stan taki może utrzymywać się przez kilka miesięcy. Niekiedy po oparzeniach zostają blizny, a zagojone miejsca na skórze mogą być wrażliwe na promienie słoneczne.

Barszcz Sosnowskiego i Mantegazziego. Objawy po kontakcie Problem toksycznych roślin wraca każdego roku, mniej więcej w połowie czerwca. To w miesiącach letnich rośliny rodem z Kaukazu - barszcze Sosnowskiego i Mantegazziego stają się najgroźniejsze, dla ludzi i zwierząt.

Barszcz Sosnowskiego na Pomorzu. Skąd wzięły się te niebezpieczne rośliny w regionie?

W przypadku barszczu Sosnowskiego to efekt swego rodzaju agronomicznego eksperymentu w czasach PRL. W latach 50 XX wieku uznano, że gatunki roślin z Kaukazu, barszcz Sosnowskiego można wykorzystać jako tanią paszę dla zwierząt hodowlanych - rośliny nie są wymagające w uprawie, są bardzo żywotne, szybko rosną. Obsiano sporą liczbę pól, m.in. na Żuławach. Z kolei barszcz Mantegazziego, podobny do barszczu Sosnowskiego, również pochodzący z Kaukazu, uznawany był za roślinę ozdobną. Zdarzało się, że sadzono go w miastach, na kwietnikach. Wkrótce okazało się jednak, że substancje produkowane przez barszcze są niebezpieczne.