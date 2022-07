Bardzo ważne zmiany dla diabetyków już wkrótce

- Dzięki staraniom, zaangażowaniu i ciężkiej pracy ministra Macieja Miłkowskiego opublikowano od dawna wyczekiwany przez pacjentów i środowisko medyczne projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Najważniejsza, ogromna zmiana dotyczy rozszerzenia refundacji systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy Flash (FreeStyle Libre) o dorosłych pacjentów na intensywnej insulinoterapii (w tym kobiety w ciąży) oraz - co należy podkreślić - osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną. W przypadku pacjentów niewidomych będzie to niezwykle ważne ułatwienie, gdyż system głosowo informuje o poziomie glikemii. Projekt stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane na ręce ministra zdrowia przez środowiska medyczne oraz pacjenckie. Innowacyjne technologie medyczne, oparte o telemedycynę i zdalny dostęp lekarza do danych glikemicznych to więcej bezpieczeństwa dla pacjentów, lepsza jakość leczenia - a docelowo mniej powikłań, transportów sanitarnych i hospitalizacji - podkreśla prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki.