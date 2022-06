Barbara Kurdej-Szatan: metamorfoza. Tak zmieniła się aktorka, która z mediów dowiedziała się, że wpłynął przeciwko niej akt oskarżenia

Barbara Kurdej-Szatan: akt oskarżenia za zniesławienie Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy

W zeszłym roku Barbara Kurdej-Szatan dodała wpis w mediach społecznościowych, w którym nawiązała m.in. do Straży Granicznej. Nie potrafiła pohamować emocji, a w jej wypowiedzi nie brakowało wulgaryzmów i niecenzuralnych słów.

"K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna'????? 'Straż'?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać??????? K***aaaaaaaaa!!!!!!!! I rząd, który zezwala na śmierć kobiet, zamiast na ich ratunek???? Wszyscy wiecie co się wydarzyło i co się dzieje dookoła!!!!!!"