Baraże o 1 Ligę. Chojniczanka Chojnice nie sprostała Skrze Częstochowa. Marzenia o awansie znów trzeba odłożyć w czasie ZDJĘCIA

Chojniczanka Chojnice - Skra Częstochowa 15.06.2021

Chojniczanka do wtorkowego meczu barażowego ze Skrą Częstochowa przystępowała jako faworyt. Trzecia drużyna eWinner 2 Ligi mierzyła się bowiem z szóstą, która udział w dodatkowej części rozgrywek zapewniła sobie rzutem na taśmę. Tyle tylko, że "Chojna" w sezonie zasadniczym nie mogła znaleźć sposobu na zespół spod Jasnej Góry. We wrześniu 2020 roku przegrała na wyjeździe 0:1, tracąc bramkę w 88 minucie. W kwietniu 2021 roku prowadziła u siebie 1:0 po trafieniu Macieja Kony, by przegrać ostatecznie 1:3.

W tych dwóch meczach katem Chojniczanki był Piotr Nocoń. 30-letni pomocnik dwukrotnie pokonywał bramkarza naszego zespołu. W dużo ważniejszym spotkaniu rozpoczynającym rywalizację o baraże (z finałem zaplanowanym na sobotę, 19 czerwca o godz. 11.45) w głównej roli wystąpił jednak Daniel Pietraszkiewicz. 19-latek w 29 minucie ruszył odważnie lewą stroną boiska, złamał akcję do środka i huknął zza pola karnego na baramkę gospodarzy. Uderzenie było na tyle precyzyjne, że po chwili piłka zatrzepotała w siatce obok bezradnego Pawła Sokoła.