Bank BNP Paribas wspiera lipcowy turniej WTA w Gdyni. Nad Bałtyk mogą przyjechać najlepsze zawodniczki świata

BNP Paribas Poland Open Gdynia 2021

Grupa BNP Paribas jest największym sponsorem tenisa na świecie od ponad 45 lat. Grupa sponsoruje turniej Wielkiego Szlema Roland Garros w Paryżu oraz jeden z największych turniejów WTA i ATP rozgrywany w Indian Wells. Zaangażowanie w rozwój tenisa, jako dyscypliny sportowej, to również wspieranie rozgrywek amatorskich i juniorów oraz tenisistów z niepełnosprawnościami. Wieloletnią więź łączącą Bank BNP Paribas z tenisem wyraża hasło przewodnie Grupy „We are tennis”, czyli „Tenis to my”.

- Cieszę się, że możemy być częścią kobiecego turnieju, który pozwoli na powrót profesjonalnych rozgrywek do Polski. Tenis wyraża uniwersalne wartości fair play, ma fantastycznych kibiców i dostarcza wielu pozytywnych wrażeń sportowych. Dlatego też zarówno na świecie, jak i w Polsce wspieramy rozwój tej pięknej dyscypliny i zawsze będziemy z tenisem blisko - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektor departamentu strategii marki i aktywizacji w Banku BNP Paribas.