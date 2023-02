Bałtyckie zamieszanie — co dzieje się ze szprotami, śledziami i dorszami? Rozmowa z ekologiem

Niektóre procesy w ekosystemie Morza Bałtyckiego są znaczące i gwałtowne, a inne rozciągnięte w czasie, co w skali geologicznej oznacza wieki. Zmiany klimatu wpływają na ekosystem. Na przykład, przekształcają strukturę zooplanktonu, który jest kluczowy w powiązaniach typu „kto co je”.

Może pan doktor podać przykład?

Jest taki gatunek planktonu, nazywa się Pseudocalanus, duży i tłusty kąsek dla drapieżnika, który lubi zimną i słoną wodę. Pseudocalanusem żywią się śledź, szprot i larwy dorsza. Ale w Morzu Bałtyckim zaczynają dominować inne gatunki – mniejsze i lubiące ciepłą wodę — Acartia i Temora. One z kolei są preferowane przez szprota i między innymi dlatego obecnie w Bałtyku jest tyle ryb tego gatunku. Natomiast śledź i dorsz, które bazują na uszczuplonych zasobach dużych i tłustych widłonogów z gatunku Pseudocalanus, nie mają wystarczająco dużo pożywienia. Kolejnym czynnikiem jest, tzw. rekrutacja, czyli uzupełnienie stada ryb. Zależy ona w dużym stopniu od kwestii środowiskowych i klimatycznych, czyli np. od temperatury wody, zasolenia czy natleniania. W związku z tym, że temperatura rośnie, mamy do czynienia z sukcesem reprodukcyjnym szprota. A to wpływa na inne gatunki, w tym na śledzia, który jest konkurencją pokarmową dla szprota, ale także na larwy dorsza, dla których pożywieniem jest podobny zooplankton, który je również szprot. Dorsza brakuje, co jest wynikiem zbyt intensywnego łowienia i zmian klimatu. Brakuje większych wlewów z Morza Północnego z natlenioną słoną wodą. Ale powód to także eutrofizacja Bałtyku, czyli przeżyźnienie, co bezpośrednio skutkuje wzrostem produkcji planktonu roślinnego oraz poszerzaniem się stref beztlenowych.