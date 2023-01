Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie podsumowała rok 2022

Podsumowanie wydarzeń kulturalnych w Sopocie w 2022 roku

Bałtycka Agencja Artystyczna BART jest operatorem Opery Leśnej w Sopocie. To właśnie to miejsce generuje największe zainteresowanie nie tylko w mieście, ale też w Polsce. Co roku odbywa się tam Polsat SuperHit Festiwal i Top of The Top Sopot Festival. W minione lato odbył się też w Operze Leśnej finał Wakacyjnej Trasy Dwójki oraz Jubileusz 20-lecia programu Pytanie na śniadanie. Obiekt w 2022 roku zgromadził łącznie 110 478 osób.

CZYTAJ TAKŻE: Kolejna edycja jednego z najstarszych imprez w Polsce - Sopot Jazz Festival 2022