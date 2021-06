Bajpas kartuski. Pociąg retro ostatni raz wyjechał na tory, przed rozpoczęciem jego budowy. Inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu

– Daje to taki sentyment z lat młodości. Móc przejechać się taki składem, którym jak mieliśmy -naście lat, to sami podróżowaliśmy – opowiada Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Jest to też takie historyczne podkreślenie roli kolei. Trzeba wziąć pod uwagę to, jak przez 10 lat zmieniła się pod względem obsługi kolejowej wschodnia część Kaszub i południowa część Gdańska. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła rewolucja, polegająca na reaktywacji, odbudowie starej linii kolejowej.

– Te przesłanki historyczne są bardzo istotne i warto upamiętniać to, co się będzie działo w najbliższych latach, właśnie takimi elementami historii. To jest ciekawe przede wszystkim dla młodzieży, to buduje też taką naszą więź i daje nam – miłośnikom kolei, ale też pasażerom – możliwość zapoznania się z bardzo ciekawą historią kolejnictwa – dodaje Leszek Bonna.