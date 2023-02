Bajm w Gdańsku rozgrzał publiczność do czerwoności. Zobaczcie relację wideo. Beata Kozidrak i jej nowa płyta także zainteresują fanów? Agnieszka Kostuch Klaudia Lewandowska Franciszek Matuszewski

Bajm wyruszył w trasę koncertową, którą zorganizowano z okazji 45-lecia istnienia grupy. Zespół wystąpił m.in. w jednym z klubów w Gdańsku, gdzie rozgrzał publiczność do czerwoności. Wydarzenie odbyło się kilka dni przed tym, zanim nowa płyta Beaty Kozidrak trafiła do słuchaczy. Zobaczcie, co się działo.