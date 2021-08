Bajeczny ogród pani Anny na Rotmance w gm. Pruszcz Gdański. Każdy może go zobaczyć! Monika Jankowska

Pani Anna Majewska z Rotmanki zaprosiła nas do swojego przepięknego ogrodu. Zresztą, nie tylko nas. Bramy jej królestwa są zawsze otwarte, tak, by każdy miłośnik przyrody mógł odwiedzić to miejsce. A jest co oglądać! Roślin jest tu bez liku, ale największą dumą pani Anny jest tuberoza.