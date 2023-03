Badmintoniści z Bytowa bez medali, ale z cennymi punktami. Grali w Kępnie

Badmintoniści z Bytowa bez medali

Zakwalifikowanie do udziału w Super Grand Prix Młodzika Młodszego w Badmintona odbywa się na podstawie list rankingowych. Z UKS Dwójka Bytów po raz drugi wystartowali Michalina Kurkowska i Szymon Sylka, a debiutował Michał Ślepy.

O rozstawieniu do poszczególnych grup - A, B lub C - decydował aktualny ranking po 12 zawodników w każdej grupie.

I tak w grze pojedynczej dziewcząt Michalina Kurkowska walczyła w grupie A. W grze pojedynczej chłopców Szymon Syka zakwalifikowany został do grupy B, a Michał do C. Ponadto każdy z zawodników wziął udział w grze deblowej. Michalina i Szymon w grupach A, Michał w grupie B.

Zawodnicy przez 3 dni walczyli o każde miejsce. Przegrany pojedynek nie powodował odpadnięcia z turnieju, jedynie walkę o dalsze pozycje na podium.