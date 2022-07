Badania profilaktyczne, czyli jak się dodzwonić do przychodni OPINIA

Polacy powinni się częściej badać, także wtedy, gdy nie widzą u siebie oznak choroby. To zdanie jest banalne i jednocześnie bardzo ważne. Szybko wykryty nowotwór jest łatwiejszy do wyleczenia. Miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy łatwiej zapobiegać po pierwszych objawach, a nie w sytuacji, gdy choroba już się rozwinie. Polscy lekarze spekulują, że nawet 2 mln Polaków mogą mieć zbyt wysoki poziom cukru we krwi nie wiedząc o tym. Mamy niepokojące wskaźniki umieralności na nowotwory, gdyż wykrywamy je zbyt późno.

Od lat NFZ i inne podmioty systematycznie zwiększają liczbę i zakres dostępu do badań profilaktycznych. Skala programów budzi uznanie. Przykładowo - obecnie w powiecie człuchowskim badania mammograficzne finansowane przez NFZ można zrobić w 9 punktach, w powiecie kartuskim w 10 (dane NFZ).

Programów jest zresztą bardzo dużo - dla kobiet młodszych, starszych, dla mężczyzn w różnym wieku. Wystarczy poszukać i się umówić. No właśnie, umówić.

Chcę wierzyć, że sytuacja opisywana przez jedną z Czytelniczek jest wyjątkiem od reguły, ale podobnych sygnałów jest więcej. Otóż barierą zapisania się na badania profilaktyczne bywa... nieodbieranie telefonu. Mieszkanka Gdyni, pani Katarzyna, pokazuje historię rozmów telefonicznych. A w zasadzie nie rozmów, tylko prób połączenia. Kilkadziesiąt (!) połączeń, w różnych porach, między 8 a 16.