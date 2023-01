Azja Express wraca. Te gwiazdy w przeszłości brały udział w telewizyjnym show. Przypominamy archiwalne zdjęcia

Azja Express: kiedy pierwsza edycja?

Azja Express to program, w którym bierze udział osiem par. Składają się one z przedstawicieli polskiego show-biznesu i ich przyjaciół. Uczestnicy wyruszają w podróż, w której muszą przebyć wyznaczoną trasę. Kwota, którą dysponują, to jeden dolar dziennie. Najszybsi otrzymują immunitet, który chroni przed eliminacjami. Odpadają ci, którzy jako ostatni docierają do wyznaczonego miejsca.

Pierwsza edycja została wyemitowana w 2016 roku. Od tego momentu zaprezentowano widzom dwie edycje Azji Express oraz dwie edycje Ameryki Express.