Awaryjne zamknięcie ul. Rdestowej w Gdyni! Zapadła się jezdnia!

- Odcinek ulicy Rdestowej w Gdyni jest przebudowywany w ramach inwestycji Trasy Kaszubskiej. Na fragmencie drogi ułożono płyty, które zapadły się około godziny 4:30 . W tej chwili nie ma przejazdu. Pojazdy komunikacji miejskiej od Nowowiczlińskiej do Kaczych Buków jeżdżą ulicą Chwaszczyńską. Do Rdestowej jeżdżą dwa minibusy, które zawracają. Inspektorzy zachęcają pasażerów do skorzystania z tych pojazdów - mówił Marcin Gromadzki, rzecznik ZKM Gdynia.