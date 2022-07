Awantura o port w Elblągu. Czy rząd chce go "ukraść" miastu? Zdjęcia

Kończąca się budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną jest kluczową inwestycją morską obecnego rządu. Wiele obiecują sobie po niej także mieszkańcy Elbląga. Miasta zyska dzięki niej otwartą drogę na Bałtyk, bez konieczności korzystania z cieśniny pilawskiej znajdującej się w gestii Rosji, co przyczyni się do rozwoju portu .

Tor wodny na rzece Elbląg

Inwestorem ambitnego przedsięwzięcia jest Urząd Morski w Gdyni, który nadzoruje m.in. pogłębienie toru wodnego, co umożliwić ma korzystanie z niego przez jednostki mające do 4,5 m zanurzenia i ładowności do 5 tys. ton. I tu rodzi się spór, dotyczący, zdaniem opozycji, określenia tego, kto ma zapłacić za pogłębienie 900-metrowego odcinka toru na rzece Elbląg, a znajdującego się w granicach administracyjnych miasta.

