Autor projektu Muzeum Żydów Polskich POLIN zaprojektował inwestycję na Młodym Mieście. Fiński deweloper YIT zaczyna pierwszy etap sprzedaży

- Tereny postoczniowe mają dla mieszkańców Gdańska bardzo duże znaczenie. Patrząc na ten budynek, muszą mieć poczucie, że on jest integralną częścią tych terenów, że pasuje do otoczenia. Tworząc projekt dla YIT, inspirowałem się takimi elementami lokalnej architektury, jak czerwona cegła czy okna z drewnianymi i metalowymi framugami. Słuchałem odgłosów życia portowego i czytałem książki o historii Gdańska. Wszedłem też na dach Europejskiego Centrum Solidarności, aby obejrzeć panoramę tej części miasta. Zobaczyłem wtedy ten teren w całej okazałości i zrozumiałem, jakie piękno i siła kryją się w postoczniowej zabudowie. To wszystko stanowiło dla mnie ogromną inspirację - mówi prof. Rainer Mahlamäki .

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosić będzie ponad 40 500 m2. W ramach pierwszego etapu powstaną 243 mieszkania o metrażach od 29 do 92 m2. Na parterze każdego budynku znajdą się lokale handlowo-usługowe.

Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji przestrzenie prywatne i publiczne, zaprojektowane zgodnie z autorską koncepcją YIT "More Life in Yards", która odpowiada na współczesne potrzeby lokalnej społeczności i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Zielone dźwigi będące symbolem Młodego Miasta zostały zamontowane w stoczni w latach 70-tych XX wieku, a wyprodukowano je w Finlandii, z której pochodzą zarówno firma YIT odpowiedzialna za budowę inwestycji Żurawie, jak i profesor Rainer Mahlamäki. We współpracy z architektem Dariuszem Brzezińskim i zespołem z Latergrupa Architekci oraz architektem Piotrem Chwazikiem i zespołem GCK powstał projekt, który wkomponuje się w otoczenie oraz stanie się jego naturalnym elementem, łącząc elementy historii Gdańska oraz tradycji fińskiej architektury.