Autobusy elektryczne w Gdańsku. Aleksandra Dullkiewicz podpisała umowę na autobusy elektryczne koncernu MAN. ZDJĘCIA

We wtorek 2 sierpnia (2022 r.) w południe, prezydent Aleksandra Dulkiewicz podpisała umowę na autobusy elektryczne z firmą MAN. Przedstawiciele władz oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej nie kryli zadowolenia z takiej decyzji, jest to bowiem pierwsza tego typu maszyna w Gdańsku. Na konferencji obecni byli, poza wspomnianą prezydent, m.in. radni Bogdan Oleszek i Kamila Błaszczyk, prezes GAiT Maciej Lisicki oraz przedstawiciele firmy MAN. Głos jako pierwsza zabrała Aleksandra Dulkiewicz:

- Jakiś czas temu obiecywaliśmy państwu, że zmienimy naszą komunikację, że idziemy w kierunku rewolucji i nigdy więcej nie będziemy kupowali diesli. Jak widzicie, nasze słowa nie są słowami rzucanymi na wiatr. Po testach, różnych próbach, ale przede wszystkim po postępowaniu przetargowym, dziś nastąpi podpisanie umowy. W ciągu 14 miesięcy zostanie dostarczonych osiemnaście autobusów w pełni elektrycznych. 10 z nich to modele takie jak ten za nami, z kolei 8 to egzemplarze większe. Całość kosztuje nas 62 miliony. Zmienia się nasza komunikacja, zmienia się także nasze podejście do przyszłości. W zeszłych miesiącach testowaliśmy autobus wodorowy. Kto wie, może niebawem pojawi się na naszych ulicach. Jest to jeden z pierwszych kroków w kierunku nowoczesności, ale nie ostatni.