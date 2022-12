Autobus z darami wyruszył z powiatu bytowskiego. Przekroczył już granicę z Ukrainą

Autobus, który ma dowozić dzieci do szkoły w obwodzie tarnopolskim w Ukrainie, przekroczył już granicę. To dar samorządów z powiatu bytowskiego. Do zakupu gminy dołożyły po 5 tys. zł, a Bytów i Miastko po 7 tys. zł. Brakująca kwotę wyłożył powiat bytowski.

To była bardzo szybka i sprawna akcja. Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz spotkał się z włodarzem gminy Koropiec w obwodzie tarnopolskim w Ukrainie. To wówczas okazało się, że mieszkańcy mają trudną sytuację z brakiem prądu. Na tym terenie istnieje kilka szkół, ale tylko jedna, w której jest piwnica mogąca służyć za schron. W związku z tym, że z powodu braku prądu nauka nie może odbywać się zdalnie, wymyślili, że wszystkie dzieci będą wozić do tej jednej szkoły. Mają już duży generator prądu, ale nie mieli autobusu. Teraz już mają.

- Wspólnie z samorządami kupiliśmy autobus używany za 60 tys. zł. Dodatkowe koszty to wszystkie niezbędne opłaty, paliwo oraz oklejenie pojazdu. – wyjaśnia starosta bytowski Leszek Waszkiewicz i nie kryje zadowolenia, że autobus już jest po stronie ukraińskiej. - Na granicy byliśmy o godz. 21.00 ale musieliśmy do 3.00 czekać na kierowcę z Koropca. Co prawda my mieliśmy do pokonania 850 km, bo granicę autobus przekroczył w Korczowej, a oni 200 km, ale formalności zajęły dużo czasu – wyjaśnia starosta.