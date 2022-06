Autobus na wodór w Gdańsku. Na jakich liniach będzie kursował? Początek testów 15 czerwca

- NesoBus to nasza marka, a nazwa wzięła się od pierwszych liter – nie emituję spalin, oczyszczam - mówi Maciej Stec, wiceprezes Zarządu, Grupa Polsat Plus. - Autobus jest w pełni ekologiczny, ponieważ jeździ na zielony wodór, nie emituje spalin i zasysając powietrze, oczyszcza je. Co ważne NesoBus jest stworzony przez polskich konstruktorów, w pełni polski produkt stworzony w półtora roku. Jest też fantastycznym autobusem z perspektywy transportu miejskiego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań ten autobus można zatankować w 15 minut i ma zasięg 450 km, czyli na jednym tankowaniu jest w stanie jeździć praktycznie dwa dni.